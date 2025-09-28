Обезумивший изюбрь насмерть заколол рогами сотрудника питомника под Читой

В Забайкалье произошёл несчастный случай со смертельным исходом, жертвой которого стал работник зоопитомника «Амодово». По информации региональной прокуратуры, опубликованной в Telegram-канале, инцидент случился из-за нападения восточноазиатского оленя (изюбря).

Сообщение о гибели сотрудника поступило в дежурную часть полиции приблизительно в 18 часов местного времени. Прокуратура края сообщает, что по данному факту уже организована проверка, в рамках которой изучат соблюдение трудового законодательства и правил содержания животных. Помимо этого, надзорное ведомство взяло на контроль ход следственной проверки по признакам преступления, связанного с нарушением правил охраны труда, повлёкшим смерть человека по неосторожности.

Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, изюбрь, пробив две стены своего загона, попытался проникнуть в вольер к гусям. В этот момент к нему подоспели работники. Один из сотрудников попытался вернуть животное на место, но олень сбил его с ног и порвал рогами ногу — травма оказалось смертельной. Чтобы избежать дальнейшей опасности, животное в итоге пришлось застрелить.





Ранее Life.ru рассказывал, что австралийском зоопарке лев набросился на женщину и откусил ей руку. О мотивах хищника неизвестно. Пострадавшая мирно наблюдала за работой смотрителей зверинца в момент трагедии.