Львы насмерть загрызли смотрителя зоопарка в Таиланде на глазах у посетителей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ newsfirst.lk
Ужасающее зрелище развернулось в популярном среди туристов Сафари Парке Бангкока. Смотритель парка Джиан Рангхарасами стал жертвой нападения львов. Мужчина погиб на глазах у ошеломленных посетителей, сообщает Daily Star.
Один лев сразу набросился на смотрителя, повалив его на землю мощным ударом лап и зубами. Через мгновение к нападению подключились ещё четыре льва, окружившие жертву плотным кольцом. Несмотря на отчаянные попытки окружающих привлечь внимание хищников шумом и криками, никто не смог предотвратить трагедию. Сотрудники зоопарка прибыли на помощь только спустя 15 минут. Мужчина скончался от ран в больнице.
