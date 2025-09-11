Львы насмерть загрызли смотрителя зоопарка в Таиланде на глазах у посетителей

Один лев сразу набросился на смотрителя, повалив его на землю мощным ударом лап и зубами. Через мгновение к нападению подключились ещё четыре льва, окружившие жертву плотным кольцом. Несмотря на отчаянные попытки окружающих привлечь внимание хищников шумом и криками, никто не смог предотвратить трагедию. Сотрудники зоопарка прибыли на помощь только спустя 15 минут. Мужчина скончался от ран в больнице.