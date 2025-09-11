Мессенджер MAX
11 сентября, 12:58

Львы насмерть загрызли смотрителя зоопарка в Таиланде на глазах у посетителей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ newsfirst.lk

Ужасающее зрелище развернулось в популярном среди туристов Сафари Парке Бангкока. Смотритель парка Джиан Рангхарасами стал жертвой нападения львов. Мужчина погиб на глазах у ошеломленных посетителей, сообщает Daily Star.

Один лев сразу набросился на смотрителя, повалив его на землю мощным ударом лап и зубами. Через мгновение к нападению подключились ещё четыре льва, окружившие жертву плотным кольцом. Несмотря на отчаянные попытки окружающих привлечь внимание хищников шумом и криками, никто не смог предотвратить трагедию. Сотрудники зоопарка прибыли на помощь только спустя 15 минут. Мужчина скончался от ран в больнице.

Ранее зоопарк в Дании предложил гражданам отдавать ненужных домашних питомцев в корм хищникам. Сотрудники готовы принимать кур, кроликов, морских свинок и даже лошадь. Отмечается, что зверям нужна настоящая добыча, похожая на ту, которую они ели бы в дикой природе.

