Мандарины не способны напрямую «очистить» лёгкие или восстановить повреждённые ткани, но могут оказывать поддерживающее действие за счёт содержания витамина C, рассказала врач-пульмонолог, аллерголог Красногорской больницы Минздрава МО Елена Пятикова. Она пояснила, что витамин C работает как антиоксидант, снижая воспаление и защищая клетки от окислительного стресса.

При этом эксперт отметила, что в свежих овощах и фруктах, помимо витаминов, содержится комплекс других микроэлементов, что делает их ценными для общего укрепления организма. Она также обратила внимание на более доступную альтернативу — обычную или квашеную капусту, которая по своей пользе может превосходить цитрусовые.

«Она совсем не аллергенная. А мандарины — очень спорно, несмотря на то, что цитрусы имеют большое количество витамина C и полезны при ОРВИ», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, цены на главный новогодний фрукт — мандарины — за год снизились на 15%, сделав праздничный стол россиян более доступным. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», медианная стоимость килограмма цитрусовых в октябре-ноябре составила 187 рублей.