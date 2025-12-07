Суд в Тюмени арестовал двух подозреваемых в сожжении перекупщика автомобилей

Ленинский районный суд Тюмени заключил под стражу двух 23-летних жителей региона, обвиняемых в жестоком убийстве перекупщика автомобилей. Информацию об этом опубликовала пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Оглашение наказания. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области

Согласно данным следствия, подозреваемые Максим Киприн и Олег Ильиных, оба 2002 года рождения, сначала зарезали мужчину, а затем подожгли его тело. После совершения преступления они скрылись на автомобиле жертвы с целью его последующей перепродажи.

Как сообщила пресс-служба, суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемых под стражу до 3 февраля 2026 года. Мужчинам инкриминируется убийство по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ. При этом судебные постановления пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Напомним, что 30-летний Владимир отправился ночью на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Kia Optima, после чего перестал выходить на связь. Его родственник сообщил, что вечером 4 декабря племяннику позвонили неизвестные лица, представившиеся приезжими из другого города, и попросили о помощи в осмотре машины. После того как Владимир согласился на встречу, контакт с ним был потерян. Позже его тело со следами насильственной смерти было найдено в обгоревшем автомобиле.