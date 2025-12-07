Вместо подарка — штраф! Россиян призвали не рубить ели на Новый год

Самостоятельная вырубка новогодней ели в лесу грозит штрафом от 3 до 4 тысяч рублей по статье 8.28 КоАП РФ. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил эксперт юридической компании Степан Углов. Он уточнил, что в отдельных случаях возможно также взыскание ущерба, рассчитанного по специальным таксам.

При покупке уже срубленного дерева к ответственности привлекается продавец, а не покупатель. Однако, как отметил юрист, приобретая ель без документов, потребитель может косвенно поддерживать нелегальный оборот древесины. Поэтому важно проверять наличие у продавца сопроводительных документов, заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».