Спрос на искусственный лёд в России вырос на 120% из-за аномально тёплой зимы

Россияне массово скупают искусственный лёд, спрос на него за последний месяц вырос на 120%. Причиной стал дефицит натурального снега и льда из-за аномально тёплой зимы в большинстве регионов, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Популярность набирают два формата: продажи пластикового льда в виде пазлов выросли на 66%, а в виде сплошной подстилки — и вовсе на 178%. Покупают синтетический лёд не только профессиональные спортсмены, но и обычные люди, которые соскучились по зимним развлечениям. Цена на «зиму в коробке» начинается от 2500 и доходит до 20 000 рублей.

Особый интерес проявляют владельцы загородных клубов, которые хотят организовать катание для гостей любой ценой. Из-за тёплой погоды традиционные катки и ледовые городки во многих городах, например в Екатеринбурге, просто не могут открыться.

Искусственный лёд — это полимерное покрытие, имитирующее поверхность настоящего льда и позволяющее кататься на коньках при плюсовых температурах. Его часто используют в крытых спортивных комплексах, но в этом сезоне он стал востребован и для уличного применения.

Зато в Новосибирской области хватает льда и даже катков. Life.ru рассказывал, как из-за сложных погодных условий в регионе пришлось проводить крупную спасательную операцию для диких животных. На замёрзшем озере в Карасукском районе оказались в ловушке более 300 сибирских косуль, мигрировавших с территории Алтайского края. Животные не смогли преодолеть ледяной барьер. Для их спасения привлекли специалистов Минприроды, МЧС, местных жителей и охотников, а для перемещения по тонкому льду использовали судно на воздушной подушке. В управлении по охране животного мира опровергли слухи о гибели сотен косуль.