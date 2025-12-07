Сутки на Земле будут длиться 1000 часов из-за Луны

Земные сутки в далёком будущем могут увеличиться до невероятной продолжительности в 1000 часов, что сопоставимо с полутора современными месяцами. Такой прогноз представил научный сотрудник Института космических исследований РАН Максим Пупков.

«Ежегодное отдаление Луны от Земли приведёт к тому, что через 2,5 млрд лет оба небесных тела могут начать вращаться вокруг своей оси с одинаковой скоростью — она замедлится до такой степени, что сутки увеличатся до 1 тысячи часов. То есть они будут длиться 1,5 нынешних месяца», — считает учёный.

Эксперт пояснил, что при упрощённом моделировании приливные силы в конечном итоге приведут систему к состоянию синхронизации. В этом случае Луна перестанет отдаляться, а Земля и её спутник начнут вращаться с одинаковой скоростью. По его словам, это произойдёт, когда расстояние между ними увеличится с текущих 384 тысяч километров до 480–520 тысяч километров. Для такого удаления, которое сейчас происходит со скоростью около 4 см в год, потребуется примерно 2,5–3,75 миллиарда лет, объяснил он ТAСС.

