Космонавт допустил, что на Луне есть жизнь

Нельзя полностью исключать присутствие микроорганизмов на Луне. Об этом заявил Герой России и лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин. Он рассказал РИА «Новости» о проводимых экспериментах с микрожизнью на Международной космической станции.

«Мы брали анализы с внешней поверхности станции, и результаты показали, что на ней есть небольшие колонии микроорганизмов. То есть, представьте себе: плюс-минус 150, радиация, отсутствие воздуха, а они там есть и существуют. И нахождение микроорганизмов глубоко под землёй, совершенно в других условиях, тоже показывает то, что жизнь достаточно сложная», — рассказал Юрчихин.

Космонавт также упомянул эксперимент «Биориск», в ходе которого личинки африканских комаров, размещённые на внешней стороне МКС, выжили после пребывания в космосе на протяжении нескольких месяцев. Такие наблюдения, по мнению Юрчихина, не позволяют с полной уверенностью утверждать отсутствие микрожизни на других космических объектах, включая Луну.

Ранее учёный рассказал, что Россия определилась с международными партнёрами для освоения Луны. Всего в мире формируются две крупные коалиции. Одна работает под эгидой США в рамках программы «Артемида», из которой Россия вышла. Вторая создают РФ вместе с Китаем.