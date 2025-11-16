Учёный рассказал, как РФ, Китай и США будут сражаться за лунные ресурсы

Россия определилась с международными партнёрами для освоения Луны, несмотря на ограниченность собственных ресурсов для космической гонки. Подробности о будущих лунных миссиях в интервью радио «Комсомольская правда» раскрыл доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией в ИКИ РАН Максим Литвак.

Учёный констатировал, что в мире формируются две крупные коалиции. Одна работает под эгидой США в рамках программы «Артемида», из которой Россия вышла. Вторая создаётся у РФ вместе с Китаем — с КНР уже подписано соглашение о создании международной научной лунной станции.

Как пояснил Литвак, Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией, поскольку ему не хватает ключевых технологий для полноценного освоения Луны.

«Они многие ноу-хау, которыми обладал Советский Союз, воспроизвели, в некоторых случаях даже, на более высоком уровне современных технологий. Но в целом нового прорыва в космических технологиях Китай пока не совершил. Поэтому им важно сотрудничать с нами, например, по энергетическому обеспечению или по добыче полезных ископаемых», — отметил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что технологии российских ракетных систем «Буревестник» и «Посейдон» помогут создать станцию на Луне. По его словам, эти разработки продвинут освоение ближнего и дальнего космоса в целом.