«Убийца городов» астероид 2024 YR4 летит к Луне и принесёт проблемы Земле

К Земле приближается астероид 2024 YR4, названный «убийцей городов». По данным Daily Mail, 22 декабря 2032 года с вероятностью 4% он может столкнуться с Луной. После уточнения траектории этот шанс может вырасти до 30%.

В феврале астероид сможет изучить телескоп «Джеймс Уэбб», что позволит уточнить его орбиту. Как пояснил доктор Эндрю Ривкин из Университета Джона Хопкинса, новые данные либо окончательно снимут угрозу, либо сделают её гораздо более вероятной.

При столкновении мощность взрыва в 500 раз превзойдёт атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму. На Луне образуется километровый кратер, в космос будет выброшено порядка 10 000 тонн лунной породы. Часть этих обломков может быть притянута Землёй. Это угрожает спутникам на орбите и может нарушить работу систем связи и навигации.

Учёные рассматривают способы изменения траектории астероида, включая кинетический удар или даже ядерный взрыв. Однако, как доказала миссия DART, такие операции требуют многолетней подготовки и должны быть осуществлены до 2030 года. Пока ни NASA, ни Европейское космическое агентство не запланировали миссию по отклонению этого астероида. Окончательное решение будет принято после получения данных с телескопа «Джеймс Уэбб» и оценки рисков.

Ранее группа учёных с участием специалистов NASA изучила возможность подрыва астероида 2024 YR4 ядерным зарядом до его предполагаемого столкновения с Луной. Такие схемы едва ли пользуются серьёзным вниманием профильных площадок, включая комитет ООН по мирному использованию космоса. Ключевая уязвимость — момент старта ракеты с боеголовкой: ни одна система сейчас не может гарантировать, что ракета успешно улетит в космос. Посему будет неловко, если ядерная боеголовка пролетит вверх пару сотен метров, а затем по дуге плавно устремится к земле.