Путин: Технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут создать станцию на Луне

Технологии, разработанные для крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», будут использованы при создании перспективной станции на Луне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, награждая разработчиков комплексов.

Российский лидер подчеркнул, что применение этих технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во множестве гражданских отраслей при реализации национальных проектов и программ, включая малую ядерную энергетику, создание энергоустановок для Арктики и освоение ближнего и дальнего космоса, в том числе энергообеспечение космического корабля для перевозки тяжёлых грузов, над которым сейчас ведётся работа, а также для перспективной станции на Луне.

Электронная компонентная база, разработанная для новейших российских стратегических комплексов «Буревестник» и «Посейдон», обладает значительным потенциалом для применения в гражданской сфере. Путин отметил, что технологические решения, реализованные в электронной «начинке» этих комплексов, будут востребованы при создании высокопроизводительных вычислительных систем.