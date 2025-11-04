Путин: Электронная «начинка» «Буревестника» будет применена в суперкомпьютерах

Электронная компонентная база, разработанная для новейших российских стратегических комплексов «Буревестник» и «Посейдон», обладает значительным потенциалом для применения в гражданской сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле, где награждались создатели новейших комплексов.

Глава государства отметил, что технологические решения, реализованные в электронной «начинке» этих комплексов, будут востребованы при создании высокопроизводительных вычислительных систем.

«Что касается компонентной базы, электронной «начинки» «Буревестника» и «Посейдона», то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи», — отметил российский лидер.

Также Владимир Путин анонсировал работу над перспективными крылатыми ракетами, оснащёнными ядерными двигателями. По его словам, эти разработки в дальнейшем позволят создать гиперзвуковое оружие. Глава государства выделил выдающиеся характеристики сверхмалых ядерных реакторов «Буревестник». Их активация занимает всего несколько секунд, тогда как для обычных реакторов этот процесс может затянуться на часы или даже сутки.