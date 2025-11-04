Путин: По дальности полёта «Буревестник» превзошёл все другие ракетные системы

Новая российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» по дальности превосходит все существующие системы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

«По дальности полёта «Буревестник», как известно, превзошёл все известные в мире ракетные системы», — констатировал глава государства. Путин добавил, что ракета имеет высокую точность поражения цели, которую она уверенно достигает в заранее рассчитанное время.

Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды специалистам, участвовавшим в создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент отметил, что разработка этих технологий имеет историческое значение для нашего народа на весь XXI век.