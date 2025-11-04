Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 18:53

Путин: По дальности полёта «Буревестник» превзошёл все другие ракетные системы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Новая российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» по дальности превосходит все существующие системы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

«По дальности полёта «Буревестник», как известно, превзошёл все известные в мире ракетные системы», — констатировал глава государства. Путин добавил, что ракета имеет высокую точность поражения цели, которую она уверенно достигает в заранее рассчитанное время.

Путин озвучил сроки постановки на боевое дежурство комплексов с ракетами «Сармат»
Путин озвучил сроки постановки на боевое дежурство комплексов с ракетами «Сармат»

Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды специалистам, участвовавшим в создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент отметил, что разработка этих технологий имеет историческое значение для нашего народа на весь XXI век.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • «Буревестник» (ракета)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar