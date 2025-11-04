Путин: По скорости «Посейдон» превосходит все существующие надводные корабли

Российский лидер Владимир Путин раскрыл ключевую характеристику «Посейдона» на мероприятии по награждению создателей новейших комплексов. По его словам, этот беспилотный аппарат способен двигаться со скоростью, в несколько раз превышающей скорость самых современных надводных кораблей.

«Безусловно, создателям «Посейдона» пришлось решать и специфические задачи, связанные с управлением подводным комплексом. Имею в виду необходимые именно для данного изделия передовые материалы, узлы и компоненты, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения — до тысячи метров. Что касается скоростей, то они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», — отметил президент РФ.

Тем временем, новая российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» по дальности превосходит все существующие системы. Путин добавил, что ракета имеет высокую точность поражения цели, которую она уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Глава государства вручил государственные награды специалистам, участвовавшим в создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент отметил, что разработка этих технологий имеет историческое значение для нашего народа на весь XXI век.