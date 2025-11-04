Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 ноября, 19:25

Путин: По скорости «Посейдон» превосходит все существующие надводные корабли

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин раскрыл ключевую характеристику «Посейдона» на мероприятии по награждению создателей новейших комплексов. По его словам, этот беспилотный аппарат способен двигаться со скоростью, в несколько раз превышающей скорость самых современных надводных кораблей.

«Безусловно, создателям «Посейдона» пришлось решать и специфические задачи, связанные с управлением подводным комплексом. Имею в виду необходимые именно для данного изделия передовые материалы, узлы и компоненты, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения — до тысячи метров. Что касается скоростей, то они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», — отметил президент РФ.

Путин: В «Буревестнике» и «Посейдоне» используются отечественные материалы

Тем временем, новая российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» по дальности превосходит все существующие системы. Путин добавил, что ракета имеет высокую точность поражения цели, которую она уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Глава государства вручил государственные награды специалистам, участвовавшим в создании крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент отметил, что разработка этих технологий имеет историческое значение для нашего народа на весь XXI век.

BannerImage
Алена Пенчугина
