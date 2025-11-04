Путин: В «Буревестнике» и «Посейдоне» используются отечественные материалы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что специалисты, работавшие над «Буревестником» и «Посейдоном», применяли исключительно отечественные компоненты и технологии. По его словам, они разработали «настоящую сокровищницу материалов». Об этом российский лидер сообщил на церемонии награждения разработчиков комплексов.

«Отмечу, это особенно важно, что в «Буревестнике» и «Посейдоне» используются только отечественные материалы. Благодаря широкой кооперации, а это тысячи и тысячи людей, специалистов, создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы», — сказал глава государства.

Ранее российский лидер анонсировал работу над перспективными крылатыми ракетами, оснащёнными ядерными двигателями. По его словам, эти разработки в дальнейшем позволят создать гиперзвуковое оружие. Он также выделил выдающиеся характеристики сверхмалых ядерных реакторов «Буревестник». Их активация занимает всего несколько секунд, тогда как для обычных реакторов этот процесс может затянуться на часы или даже сутки.