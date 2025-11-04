Путин: РФ не угрожает и развивает ядерный потенциал в соответствии с анонсами

Развитие российского ядерного потенциала является реализацией заявленных планов, а не угрозой. Эта позиция была вновь подчёркнута президентом РФ Владимиром Путиным на торжественной церемонии награждения в Кремле разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

«Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал», — сказал российский лидер.

Как отметил глава государства, текущая деятельность является частью давно анонсированной работы.

Ранее Путин заявил о старте разработки крылатых ракет с ядерными двигателями. По его словам, эти разработки в дальнейшем позволят создать гиперзвуковое оружие. Глава государства выделил выдающиеся характеристики сверхмалых ядерных реакторов «Буревестник». Их активация занимает всего несколько секунд, тогда как для обычных реакторов этот процесс может затянуться на часы или даже сутки.