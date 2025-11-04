«Пусть посмотрят»: Путин заявил о присутствии корабля НАТО на испытаниях «Буревестника»

Президент России Владимир Путин заявил, что во время испытаний крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября в зоне проведения работ постоянно находился разведывательный корабль НАТО. Глава государства особо отметил, что российская сторона не препятствовала наблюдению иностранных специалистов. По его словам, «Буревестник» превосходит все известные мировые ракетные системы по дальности полёта и обладает высокой точностью поражения цели.

«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — заявил Путин.

Напомним, что последний пуск «Буревестника» состоялся 21 октября. Ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Президент также отмечал, что ядерная силовая установка «Буревестника» сопоставима по мощности с реактором атомной подлодки, но в 1000 раз меньше. Ядерный реактор, установленный в ракете, запускается «в течение минут и секунд».