«Комету-корабль» из глубин космоса от Земли уже отделяет менее 300 млн километров

Межзвёздный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние менее 300 миллионов километров и продолжает сокращать дистанцию до нашей планеты. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«В прошедшее воскресенье около 07:30 по московскому времени межзвездная «комета-корабль» пересекла психологически значимую границу в 300 млн км от Земли и в настоящее время продолжает сокращать расстояние до планеты», — указали в телеграм-канале лаборатории.

По данным специалистов ИКИ РАН, сближение происходит в основном за счет движения Земли по орбите — наша планета сейчас почти точно направляется навстречу объекту. При этом сам 3I/ATLAS уже покинул пределы Солнечной системы и удаляется от Солнца, но ежедневно приближается к Земле примерно на 2 миллиона километров. Ученые подчеркивают, что из-за негравитационного ускорения, вызванного, вероятно, сублимацией льдов, траектория объекта постоянно уточняется, и в любом случае он не достигнет отметки в 200 млн км от Земли.

3I/ATLAS стал третьим официально зафиксированным объектом межзвёздного происхождения и был впервые обнаружен 1 июля. По оценкам астрономов, его возраст составляет около 7,5 миллиардов лет, а за его перемещением сейчас следят ведущие обсерватории планеты. Ранее Life.ru сообщал, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» впервые в истории страны зафиксировал межзвёздное тело с орбиты. Зонд находился на расстоянии примерно 30 миллионов километров от 3I/ATLAS и успел сделать серию снимков, на основе которых учёные создали короткую анимацию.