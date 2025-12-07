В МВД оценили данные об опасности входа в приложение банка по Face ID
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации подтвердили надёжность технологии распознавания лица (Face ID) как способа защиты персональной информации и финансовых транзакций. Соответствующее заявление сделала официальная пресс-служба ведомства.
«Технология распознавания лица (Face ID) остаётся надёжным способом защиты персональных данных и финансовых операций», — заявили в МВД РФ.
В министерстве подчеркнули, что данный биометрический метод является проверенным и эффективным средством для обеспечения безопасности, и он уже широко применяется в банковском секторе страны для защиты клиентских данных и операций.
Так в МВД прокомментировали данные об опасности входа в приложения банков по Face ID. Россиянам вместо этого посоветовали ставить более сложные пароли к аккаунтам, а также пользоваться антивирусными программами.
