Как использовать ароматические свечи, чтобы наполнить дом уютом, а не токсинами, — совет химика

Ароматические свечи способны ухудшать качество воздуха в помещении из-за неполного сгорания их компонентов, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, в замкнутом пространстве при длительном горении кислород вокруг пламени истощается, что приводит к образованию вредных летучих соединений. Особую опасность представляют синтетические ароматизаторы.

Декоративные свечи могут выделять токсичные ароматические углеводороды, способные накапливаться в тканях, негативно влиять на нервную систему, повреждать почки и печень. Риск для здоровья создают не материалы свечи (парафин или воск), а именно условия горения. Даже дорогая соевая свеча с натуральной отдушкой в непроветриваемом помещении будет производить вредные продукты, уверен собеседник «Газеты.ru».

Для безопасного использования он рекомендует зажигать свечи только в хорошо проветриваемых комнатах, ограничивая время горения 2–3 часами. Не стоит использовать их в помещениях с плохой вентиляцией или в присутствии людей с респираторными заболеваниями. Регулярная влажная уборка помогает удалять оседающие частицы продуктов горения с поверхностей, что дополнительно улучшает качество воздуха.

