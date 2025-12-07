Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 14:40

Как использовать ароматические свечи, чтобы наполнить дом уютом, а не токсинами, — совет химика

Химик предупредил об опасности ароматических свечей

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Ароматические свечи способны ухудшать качество воздуха в помещении из-за неполного сгорания их компонентов, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, в замкнутом пространстве при длительном горении кислород вокруг пламени истощается, что приводит к образованию вредных летучих соединений. Особую опасность представляют синтетические ароматизаторы.

Невидимый яд: что на самом деле копится у вас дома и почему пыль смертельно опасна
Невидимый яд: что на самом деле копится у вас дома и почему пыль смертельно опасна

Декоративные свечи могут выделять токсичные ароматические углеводороды, способные накапливаться в тканях, негативно влиять на нервную систему, повреждать почки и печень. Риск для здоровья создают не материалы свечи (парафин или воск), а именно условия горения. Даже дорогая соевая свеча с натуральной отдушкой в непроветриваемом помещении будет производить вредные продукты, уверен собеседник «Газеты.ru».

Для безопасного использования он рекомендует зажигать свечи только в хорошо проветриваемых комнатах, ограничивая время горения 2–3 часами. Не стоит использовать их в помещениях с плохой вентиляцией или в присутствии людей с респираторными заболеваниями. Регулярная влажная уборка помогает удалять оседающие частицы продуктов горения с поверхностей, что дополнительно улучшает качество воздуха.

«Новогодняя» угроза: Названы 3 скрытые опасности искусственной ёлки
«Новогодняя» угроза: Названы 3 скрытые опасности искусственной ёлки

Ранее дезинсектор объяснил, как вывести из квартиры тараканов и не отравить соседей. Подготовка к обработке составляет 50% успеха, подчеркнул эксперт. Важно тщательно вымыть все поверхности, освободить зоны обработки, отодвинув мебель и убрав вещи, а также обеспечить доступ к пространству под мойкой, плинтусам и вентиляционным решёткам.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar