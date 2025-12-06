Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 13:46

Убиваем тараканов, а не соседей! Дезинсектор научил правильно травить насекомых

Дезинсектор объяснил, как вывести из квартиры тараканов и не отравить соседей

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Основными признаками появления тараканов в квартире являются не только прямые встречи с насекомыми ночью, но и косвенные улики. Как пояснил дезинсектор Алексей Меньшиков, к ним относятся мелкие чёрные экскременты вдоль плинтусов и в углах, миграция от соседей через вентиляцию, а также результаты липких ловушек с феромонами, размещённых в потенциальных местах обитания.

Ключевое условие для выживания колонии — доступ к еде, воде и укрытиям, поэтому идеальный порядок на кухне и отсутствие протечек кранов резко снижают шансы насекомых. Подготовка к обработке составляет 50% успеха, подчеркнул эксперт. Перед дезинсекцией необходимо тщательно вымыть все поверхности, освободить зоны обработки, отодвинув мебель и убрав вещи, а также обеспечить доступ к пространству под мойкой, плинтусам и вентиляционным решёткам.

Девушка случайно убила соседку, пытаясь сжечь ненавистного таракана
Девушка случайно убила соседку, пытаясь сжечь ненавистного таракана

К народным средствам специалист отнёсся скептически, отметив, что даже инсектицидные мелки часто эффективнее популярных шариков из борной кислоты. Случаи отравления при дезинсекции, по его мнению, происходят в результате критических ошибок: самостоятельной обработки при серьёзном заражении, нарушения инструкций, использования несертифицированных средств, пренебрежения защитной экипировкой и неправильного проветривания.

«Если все сделать по инструкции, с открытыми окнами, а потом тщательно смыть препарат, никто не отравится», — заключил собеседник 360.ru.

Диванные кровопийцы: Эксперт по домоводству назвала способ уничтожить клопов в белье
Диванные кровопийцы: Эксперт по домоводству назвала способ уничтожить клопов в белье

Напомним, ранее в многоквартирном доме в Москве произошло серьёзное происшествие: мужчина был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу после отравления неизвестным веществом. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и спасатели. Со временем количество отравившихся возросло до трёх. Позже выяснилось, что в помещении взорвалась химическая смесь, использовавшаяся для травли тараканов.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Лайфхаки
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar