Убиваем тараканов, а не соседей! Дезинсектор научил правильно травить насекомых

Основными признаками появления тараканов в квартире являются не только прямые встречи с насекомыми ночью, но и косвенные улики. Как пояснил дезинсектор Алексей Меньшиков, к ним относятся мелкие чёрные экскременты вдоль плинтусов и в углах, миграция от соседей через вентиляцию, а также результаты липких ловушек с феромонами, размещённых в потенциальных местах обитания.

Ключевое условие для выживания колонии — доступ к еде, воде и укрытиям, поэтому идеальный порядок на кухне и отсутствие протечек кранов резко снижают шансы насекомых. Подготовка к обработке составляет 50% успеха, подчеркнул эксперт. Перед дезинсекцией необходимо тщательно вымыть все поверхности, освободить зоны обработки, отодвинув мебель и убрав вещи, а также обеспечить доступ к пространству под мойкой, плинтусам и вентиляционным решёткам.

К народным средствам специалист отнёсся скептически, отметив, что даже инсектицидные мелки часто эффективнее популярных шариков из борной кислоты. Случаи отравления при дезинсекции, по его мнению, происходят в результате критических ошибок: самостоятельной обработки при серьёзном заражении, нарушения инструкций, использования несертифицированных средств, пренебрежения защитной экипировкой и неправильного проветривания.

«Если все сделать по инструкции, с открытыми окнами, а потом тщательно смыть препарат, никто не отравится», — заключил собеседник 360.ru.