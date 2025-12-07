Путин в Индии
7 декабря, 13:22

Геймеры оказались самыми подходящими мужчинами для счастливого брака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WESTOCK PRODU

Самые счастливые браки заключаются с мужьями-геймерами. К такому неожиданному выводу пришли психологи, с которыми поговорили наши коллеги из SHOT.

Специалисты объясняют, что парни, увлекающиеся компьютерными играми, часто обладают повышенной эмоциональной гибкостью и стрессоустойчивостью. Этот навык крайне полезен для разрешения бытовых конфликтов и нахождения компромиссов в паре.

К примеру, Dota 2 учит продумывать свои действия наперёд и мыслить стратегически, а Counter Strike 2 — быстро реагировать на динамично меняющуюся ситуацию. Кроме того, для победы в играх требуется высокая выдержка и умение сохранять спокойствие под давлением.

Интерес к видеоиграм стремительно растёт среди неожиданных аудиторий. Ранее Life.ru рассказывал об исследовании, согласно которому игроки пенсионного возраста уже превосходят по численности молодёжь в США, Японии, Франции и Италии. Параллельно с этим женщины начали занимать всё более серьёзные позиции в гейминге: в Канаде, Бразилии, Италии, Франции, Австралии и США количество геймерш теперь превышает число мужчин, увлекающихся видеоиграми.

