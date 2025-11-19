До 20 лет за покупки: Российским геймерам разъяснили последствия игры в S.T.A.L.K.E.R.

Российским поклонникам украинской студии GSC Game World*, которая выпускает известную игру S.T.A.L.K.E.R., может грозить юридическая ответственность. Об этом рассказали РБК юристы.

Адвокат адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров рассказал, что если разработчик публично заявляет, что финансирует армию Украины, то игрок при покупке его продукции должен осознавать, что также «донатит ВСУ» и/или поддерживает экстремистскую и террористическую деятельность». Он пояснил, сам факт использования продукции такой организации может быть расценён как правонарушение. В отношении граждан могут составить административный протокол по статье 20.33 КоАП РФ.

В более серьёзных случаях не исключено и возбуждение уголовного дела по статье 284.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за осуществление деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. А вот за финансирование терроризма грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 20 лет (ч. 1.1 ст 205.1 УК), а за финансирование экстремизма — до восьми лет (ч. 1 ст. 282.3 УК). По словам Егорова, тем, у кого «появилась или сохранилась» эта игра, нужно воздерживаться от покупки платных опций.

Руководитель практики защиты репутации АБ «А-ПРО» Анастасия Абысова со своей стороны предупреждает, что риском может стать распространение видеоконтента с продукцией GSC Game World*, в частности проведение стримов, а также распространение атрибутики со S.T.A.L.K.E.R.

У серии игр S.T.A.L.K.E.R. огромная фанатская база в России ещё со времён выхода её первой части в 2007 году. Проект ценят за самобытность и атмосферу зоны отчуждения. Однако ранее её компания-разработчик GSC Game World* была признана нежелательной в России. К сожалению, эти талантливые украинские игроделы активно спонсируют ВСУ.

