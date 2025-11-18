Разработчик S.T.A.L.K.E.R и «Казаков» признан нежелательным в РФ за финансирование ВСУ

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России украинской компании GSC Game World* — разработчика игровых серий S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Решение принято в связи с установленным фактом финансирования компанией Вооружённых сил Украины — GSC Game World* перевела на поддержку ВСУ около 17 миллионов долларов. Такая деятельност представляет угрозу безопасности Российской Федерации, отметили в ГП.

Это означает полный запрет деятельности GSC Game World* в России, включая распространение её продуктов и ведение коммерческих операций.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура России объявила о признании двух украинских организаций — Ideas for Change* и Truth Hounds* — нежелательными на территории страны. По информации ведомства, данные структуры, основанные в Киеве в 2014 и 2015 годах соответственно, ведут деятельность, направленную против интересов России.

