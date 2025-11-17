Касьянова* и Гуриева* внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов* и экономист Сергей Гуриев* внесены в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в базе Росфинмониторинга.

Решение о включении в список означает наложение серьёзных финансовых ограничений и запрет на определённые виды деятельности.

Касьянов* и Гуриев* в 2023 году были внесены в реестр иностранных агентов. Как сообщил Минюст, основанием для включения в список экс-премьера распространение им недостоверной информации о решениях российских властей, а также материалов других иноагентов. Кроме того, ведомство отметило его участие в деятельности «Антивоенного комитета России»* — организации, признанной нежелательной за дискредитацию внешней и внутренней политики страны, и его негативную позицию в отношении СВО. Подчёркивается, что Касьянов* проживает за пределами России.

В свою очередь, Гуриев*, по данным Минюста, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и также выступал против спецоперации на Украине.

Также Касьянова* на родине возбуждено уголовное дело по статьям о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества

