Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 12:39

Касьянова* и Гуриева* внесли в перечень террористов и экстремистов

Михаил Касьянов*, Сергей Гуриев*. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Кирилл Каллиников

Михаил Касьянов*, Сергей Гуриев*. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Кирилл Каллиников

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов* и экономист Сергей Гуриев* внесены в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в базе Росфинмониторинга.

Решение о включении в список означает наложение серьёзных финансовых ограничений и запрет на определённые виды деятельности.

Касьянов* и Гуриев* в 2023 году были внесены в реестр иностранных агентов. Как сообщил Минюст, основанием для включения в список экс-премьера распространение им недостоверной информации о решениях российских властей, а также материалов других иноагентов. Кроме того, ведомство отметило его участие в деятельности «Антивоенного комитета России»* — организации, признанной нежелательной за дискредитацию внешней и внутренней политики страны, и его негативную позицию в отношении СВО. Подчёркивается, что Касьянов* проживает за пределами России.

В свою очередь, Гуриев*, по данным Минюста, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и также выступал против спецоперации на Украине.

Также Касьянова* на родине возбуждено уголовное дело по статьям о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества

Служили России, чтобы её развалить: позорный путь министров, променявших родину на Украину
Служили России, чтобы её развалить: позорный путь министров, променявших родину на Украину

Ранее политолог Екатерина Шульман* была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Московский суд принял решение о её заочном аресте по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. В реестр иностранных агентов она была внесена в апреле 2022 года.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Внесена в реестр нежелательных организаций.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Михаил Касьянов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar