Касьянова* и Гуриева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов* и экономист Сергей Гуриев* внесены в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в базе Росфинмониторинга.
Решение о включении в список означает наложение серьёзных финансовых ограничений и запрет на определённые виды деятельности.
Касьянов* и Гуриев* в 2023 году были внесены в реестр иностранных агентов. Как сообщил Минюст, основанием для включения в список экс-премьера распространение им недостоверной информации о решениях российских властей, а также материалов других иноагентов. Кроме того, ведомство отметило его участие в деятельности «Антивоенного комитета России»* — организации, признанной нежелательной за дискредитацию внешней и внутренней политики страны, и его негативную позицию в отношении СВО. Подчёркивается, что Касьянов* проживает за пределами России.
В свою очередь, Гуриев*, по данным Минюста, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и также выступал против спецоперации на Украине.
Также Касьянова* на родине возбуждено уголовное дело по статьям о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества
Ранее политолог Екатерина Шульман* была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Московский суд принял решение о её заочном аресте по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. В реестр иностранных агентов она была внесена в апреле 2022 года.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Внесена в реестр нежелательных организаций.