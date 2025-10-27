Генеральная прокуратура России признала две украинские организации — Ideas for Change* и Truth Hounds* — нежелательными на территории страны. Обе организации были созданы в Киеве в 2014 и 2015 годах соответственно.

По данным Генпрокуратуры, Ideas for Change* выражает осуждение российской СВО, выступает против признания ДНР и ЛНР, а также поддерживает наращивание военных поставок Украине. В свою очередь, Truth Hounds*, согласно заявлению надзорного ведомства, занимается созданием и распространением фейков о преступлениях, якобы совершённых российскими военнослужащими.

«Обе организации выступают за усиление санкционного давления на Россию и призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с нашей страной. Ideas for Change* и Truth Hounds* активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку», — подчёркивается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что владельцев оператора «Ланта» обвинили в финансировании украинских террористов. В частности, в 2024 году владельцы компании приобрели автомобильную технику общей стоимостью свыше 24 миллионов рублей для украинской террористической организации.

