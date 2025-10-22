Генпрокуратура России потребовала признать ФБК* террористической организацией

Генеральная прокуратура России инициировала процедуру в Верховном суде, требуя признать Фонд борьбы с коррупцией* террористической организацией. Эта информация была подтверждена пресс-службой суда.

«Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании ФБК* террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября», — сказали в пресс-службе суда.

Слушание состоится в закрытом формате. Ранее ФБК* и его региональные штабы уже были признаны в России нежелательными и экстремистскими организациями.

