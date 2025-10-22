Сектор Газа
Генпрокуратура России потребовала признать ФБК* террористической организацией

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Генеральная прокуратура России инициировала процедуру в Верховном суде, требуя признать Фонд борьбы с коррупцией* террористической организацией. Эта информация была подтверждена пресс-службой суда.

«Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании ФБК* террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября», — сказали в пресс-службе суда.

Слушание состоится в закрытом формате. Ранее ФБК* и его региональные штабы уже были признаны в России нежелательными и экстремистскими организациями.

Никита Ефремов* частично признал вину в финансировании ФБК**

Ранее сообщалось, что владельцев оператора «Ланта» обвинили в финансировании украинских террористов. В частности, в 2024 году владельцы компании приобрели автомобильную технику общей стоимостью свыше 24 миллионов рублей для украинской террористической организации.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ.

