Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что обновлённая стратегия нацбезопасности США фактически признаёт: Вашингтон больше не может единолично нести бремя поддержания глобального мира. Своё мнение он изложил в публикации в мессенджере Max.

«Вашингтон фактически признает: глобальный мир больше не держится на одних американских плечах», — написал Медведев, добавив, что «слишком весом стал небосвод».

По его словам, теперь США ищут тех, кто может разделить непосильную нагрузку, и здесь неизбежно появляется Россия как одна из немногих стран, реально влияющих на безопасность в Европе.

Напомним, Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. В документе выделяются задачи по предотвращению крупномасштабных конфликтов и оптимизации партнёрства с европейскими странами. При этом ключевой целью американская сторона видит именно прекращение существующих вооружённых противостояний.