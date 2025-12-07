Путин в Индии
Регион
7 декабря, 12:53

Медведев: США признают, что мир больше не держится на их плечах

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что обновлённая стратегия нацбезопасности США фактически признаёт: Вашингтон больше не может единолично нести бремя поддержания глобального мира. Своё мнение он изложил в публикации в мессенджере Max.

«Вашингтон фактически признает: глобальный мир больше не держится на одних американских плечах», — написал Медведев, добавив, что «слишком весом стал небосвод».

По его словам, теперь США ищут тех, кто может разделить непосильную нагрузку, и здесь неизбежно появляется Россия как одна из немногих стран, реально влияющих на безопасность в Европе.

Медведев предрёк «похороны» экономики Евросоюза из-за её милитаризации

Напомним, Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. В документе выделяются задачи по предотвращению крупномасштабных конфликтов и оптимизации партнёрства с европейскими странами. При этом ключевой целью американская сторона видит именно прекращение существующих вооружённых противостояний.

