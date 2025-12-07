Медведев предрёк «похороны» экономики Евросоюза из-за её милитаризации

Европейские власти полностью похоронят экономику ЕС и придут к диктаторскому режиму, если продолжат заниматься милитаризацией стран-участниц Евросоюза. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max, напомнив европейцам о Гитлере.

«Это (наращивание военных возможностей. — Прим. Life.ru) окончательно похоронит их экономики и потребует установления режимов, близких к диктаторским. Такой печальный опыт у Европы уже есть: тот же Гитлер пришёл к власти именно с жёсткими милитаристскими лозунгами», — уточнил он.

Напомним, Евросоюз готовится к масштабному наращиванию оборонного потенциала, планируя инвестировать порядка 6,8 триллионов евро до 2035 года. Новая военная стратегия уже была презентована в Брюсселе.