7 декабря, 12:28

Медведев предрёк «похороны» экономики Евросоюза из-за её милитаризации

Обложка © Life.ru

Европейские власти полностью похоронят экономику ЕС и придут к диктаторскому режиму, если продолжат заниматься милитаризацией стран-участниц Евросоюза. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max, напомнив европейцам о Гитлере.

«Это (наращивание военных возможностей. — Прим. Life.ru) окончательно похоронит их экономики и потребует установления режимов, близких к диктаторским. Такой печальный опыт у Европы уже есть: тот же Гитлер пришёл к власти именно с жёсткими милитаристскими лозунгами», уточнил он.

Кремль оценил милитаризацию Запада фразой «нужно готовиться к худшему»

Напомним, Евросоюз готовится к масштабному наращиванию оборонного потенциала, планируя инвестировать порядка 6,8 триллионов евро до 2035 года. Новая военная стратегия уже была презентована в Брюсселе.

