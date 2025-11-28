Учитывая ситуацию с милитаризацией Запада, необходимо готовиться к худшему, сохраняя надежду на лучшее. Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о будущем развитии международной обстановки.

Представитель Кремля процитировал классическое латинское изречение «хочешь мира — готовься к войне», подчеркнув важность сочетания готовности к любому развитию событий с сохранением дипломатических перспектив. Своё заявление Песков сделал в контексте слов российского посла в Бельгии Дениса Гончара о подготовке НАТО и ЕС к крупномасштабному конфликту с Россией.

«Следует, конечно, стремиться к миру, но быть готовыми к войне. Надо всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — ответил представитель Кремля.

Ранее в Совете Федерации ответили, что кризис на Украине используется НАТО для продолжения противостояния с Россией. Североатлантический альянс давно рассматривает украинский кризис как инструмент для реализации своих стратегических задач. По его словам, НАТО демонстрирует нежелание идти на договорённости по урегулированию, поскольку сохранение напряжённости отвечает интересам отдельных политических сил и структур в странах Евросоюза.