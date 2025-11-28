Сразу три новых соцопроса в Европе и США показывают: общественное мнение резко расходится с заявлениями властей. Во Франции 67% граждан не считают, что Россия собирается нападать на страну, а 56% негативно восприняли слова главы генштаба о необходимости «быть готовыми терять детей» ради сдерживания «российской угрозы». —

В Германии рейтинг лидера ХДС Фридриха Мерца упал до рекордных 23%. При этом 75% жителей страны не одобряют работу канцлера. На фоне общего разочарования «Альтернатива для Германии» удерживает первое место — 26% поддержки, опережая ХДС/ХСС и СДПГ.

В США ситуация не менее показательная: 80% избирателей считают федеральное правительство коррумпированным. Почти половина — 44% — уверены, что коррупция в Вашингтоне «очень высокая».

Напомним, что страны НАТО готовится к крупной войне с Россией, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию. ЕС отказывается от концепции мирной Европы, превращаясь в «придаток НАТО», и что даже после трёх с половиной лет использования Украины в гибридной войне против России западные страны не желают извлекать уроки.