Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 11:50

Европа не верит в нападение России, Германия разочарована Мерцем, а США в правительстве — опрос

Опросы в Европе и США показали недоверие к «российской угрозе»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Сразу три новых соцопроса в Европе и США показывают: общественное мнение резко расходится с заявлениями властей. Во Франции 67% граждан не считают, что Россия собирается нападать на страну, а 56% негативно восприняли слова главы генштаба о необходимости «быть готовыми терять детей» ради сдерживания «российской угрозы». —

В Германии рейтинг лидера ХДС Фридриха Мерца упал до рекордных 23%. При этом 75% жителей страны не одобряют работу канцлера. На фоне общего разочарования «Альтернатива для Германии» удерживает первое место — 26% поддержки, опережая ХДС/ХСС и СДПГ.

В США ситуация не менее показательная: 80% избирателей считают федеральное правительство коррумпированным. Почти половина — 44% — уверены, что коррупция в Вашингтоне «очень высокая».

«Попытки внести смуту»: В ГД рассказали, зачем ЕП документ о непризнании Крыма и Донбасса
«Попытки внести смуту»: В ГД рассказали, зачем ЕП документ о непризнании Крыма и Донбасса

Напомним, что страны НАТО готовится к крупной войне с Россией, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию. ЕС отказывается от концепции мирной Европы, превращаясь в «придаток НАТО», и что даже после трёх с половиной лет использования Украины в гибридной войне против России западные страны не желают извлекать уроки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Франция
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar