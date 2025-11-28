«Попытки внести смуту»: В ГД рассказали, зачем ЕП документ о непризнании Крыма и Донбасса
Депутат ГД Белик: Резолюция ЕП о Крыме и Донбассе является попыткой внести смуту
Попытки «внести смуту» стоят за решением Европарламента утвердить документ о непризнании Крыма и Донбасса. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По его словам, «складывается впечатление, что Брюссель живёт в параллельной реальности». При этом, как заметил Белик, подобные бумаги не имеют никакого значения.
Европарламент может принимать разные бессмысленные документы, но объективное положение дел от этого не изменится — Крым и Донбасс останутся в составе России.
Белик считает резолюцию частью линии «партии войны», которая стремится сорвать процесс мирного урегулирования. По словам депутата, ЕС годами не делает ничего, чтобы приблизить окончание конфликта, а лишь «штампует документы», подталкивая Киев к отказу от диалога и компромиссов.
Ранее Life.ru сообщал, что Европарламент утвердил резолюцию по Украине, в которой чётко заявил о непризнании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России. Документ, поддержанный 401 депутатом, требует полного вывода российских войск с территории Украины, компенсации ущерба и использования замороженных российских активов для кредитования Киева.
