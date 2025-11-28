Попытки «внести смуту» стоят за решением Европарламента утвердить документ о непризнании Крыма и Донбасса. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, «складывается впечатление, что Брюссель живёт в параллельной реальности». При этом, как заметил Белик, подобные бумаги не имеют никакого значения.

Европарламент может принимать разные бессмысленные документы, но объективное положение дел от этого не изменится — Крым и Донбасс останутся в составе России. Дмитрий Белик Депутат Государственной думы

Белик считает резолюцию частью линии «партии войны», которая стремится сорвать процесс мирного урегулирования. По словам депутата, ЕС годами не делает ничего, чтобы приблизить окончание конфликта, а лишь «штампует документы», подталкивая Киев к отказу от диалога и компромиссов.

Ранее Life.ru сообщал, что Европарламент утвердил резолюцию по Украине, в которой чётко заявил о непризнании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России. Документ, поддержанный 401 депутатом, требует полного вывода российских войск с территории Украины, компенсации ущерба и использования замороженных российских активов для кредитования Киева.