Европарламент утвердил резолюцию, касающуюся урегулирования ситуации на Украине. В документе четко обозначено, что ЕС и входящие в него государства не признают Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью Российской Федерации. За резолюцию проголосовал 401 из 651 депутата, против высказались 70, а 90 воздержались.

В резолюции говорится, что любое мирное соглашение по Украине должно включать полный вывод российских сил с «международно признанной территории Украины» и обязательства Москвы компенсировать Киеву весь материальный и нематериальный ущерб. Кроме того, ЕП настаивает на развёртывании жёсткой миротворческой миссии ООН «по обе стороны линии соприкосновения».

Одним из ключевых пунктов стало требование к странам ЕС согласиться на использование российских активов для кредита Украине. Также парламентарии заявили, что Киев должен получить гарантии безопасности уровня статьи 5 НАТО и иметь право свободно выбирать военные союзы. В документе утверждается, что «двусмысленность» позиции США мешает устойчивому миру, и именно ЕС должен «показать путь».

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Евросоюз вместе со странами НАТО активно готовится к возможному вооружённому столкновению с Россией. По его словам, на Западе перестраивают экономику, инфраструктуру, логистику и военную систему под сценарий прямого конфликта.