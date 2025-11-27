В Евросоюзе назвали Армению «следующей Молдавией»

Европейский союз начал изучать возможность включения Армении в число потенциальных кандидатов на вступление. Об этом свидетельствует комментарий одного из европейских чиновников, опубликованный в Politico, где он предположил, что Армения может стать «следующей Молдавией».

Укрепление связей с Ереваном и Баку, чьи недавние мирные договоренности открывают новые перспективы для Брюсселя, имеет двойное значение. Это не только способствует потенциальному улучшению отношений с Анкарой, но и подчеркивает важность закавказских стран для реализации масштабного инфраструктурного проекта «Средний коридор». Без их вовлеченности невозможно обеспечить бесперебойную работу Транскаспийского международного транспортного маршрута, который рассматривается как альтернатива российским транспортным артериям.

Этот мультимодальный маршрут, связывающий Китай и Европу, уже демонстрирует впечатляющий рост. Прогнозы европейских аналитиков указывают на четырёхкратное увеличение объёмов перевозок с 2022 года, а к концу текущего десятилетия показатель может утроиться.

Вопросы транспортного коридора стали одной из центральных тем на недавнем экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия». Издание Politico подчеркнуло, что еврокомиссары Марта Кос и Йозеф Сикел проводили активные встречи с делегациями из Армении и Азербайджана, что свидетельствует о растущем интересе Брюсселя к региону.

Ранее сообщалось, что Армения намерена официально обратиться к ЕС с целью вступления в эту организацию на правах полноправного члена. Как заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян, точные сроки подачи заявки пока не определены и могут варьироваться.