Путин: Армения называет себя членом ОДКБ и поддерживает все её решения

Ереван занимает следующую позицию касательно Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): страна выражает поддержку принимаемым объединением решениям, подтверждает свое участие в составе организации, но временно отказывается присутствовать на проводимых мероприятиях. Об этом рассказал журналистам президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, Армения одобряет решения, принятые в рамках ОДКБ, рассматривает себя членом данной структуры, но на сегодняшний день предпочитает воздерживаться от активного участия в работе организации. По мнению Путина, такое решение является выбором самой Армении.

Напомним, совет коллективной безопасности ОДКБ (СКБ ОДКБ) — это высший орган Организации Договора о коллективной безопасности. В него входят главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (на данный момент это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения и Таджикистан). Совет принимает окончательные решения по всем основополагающим вопросам деятельности ОДКБ. Накануне в МИД Армении заявили об отсутствии планов по выходу из ОДКБ