Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 13:42

Путин: Армения называет себя членом ОДКБ и поддерживает все её решения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ереван занимает следующую позицию касательно Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): страна выражает поддержку принимаемым объединением решениям, подтверждает свое участие в составе организации, но временно отказывается присутствовать на проводимых мероприятиях. Об этом рассказал журналистам президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, Армения одобряет решения, принятые в рамках ОДКБ, рассматривает себя членом данной структуры, но на сегодняшний день предпочитает воздерживаться от активного участия в работе организации. По мнению Путина, такое решение является выбором самой Армении.

Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российскими вооружениями
Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российскими вооружениями

Напомним, совет коллективной безопасности ОДКБ (СКБ ОДКБ) — это высший орган Организации Договора о коллективной безопасности. В него входят главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (на данный момент это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения и Таджикистан). Совет принимает окончательные решения по всем основополагающим вопросам деятельности ОДКБ. Накануне в МИД Армении заявили об отсутствии планов по выходу из ОДКБ

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Армения
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar