В МИД Армении заявили об отсутствии планов по выходу из ОДКБ

Вопрос выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

«Такой вопрос на данном этапе перед внешнеполитическим ведомством Армении не ставился. Перед нами такой задачи не ставили, если будет такое развитие ситуации — естественно, узнаете », — сказал дипломат.

Комментируя текущий статус членства, представитель внешнеполитического ведомства дал понять, что Армения устранилась от работы структуры, но не создаёт препятствий для одобрения резолюций и других бумаг.

Объясняя подобную линию поведения, замминистра заявил, что она отражает действующий внешнеполитический курс Еревана. Сафарян также подчеркнул, что армянская сторона строит межгосударственные связи, опираясь на стратегию диверсификации и поиска баланса интересов.

Примечательно, что несколько месяцев назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна, скорее всего, покинет ОДКБ. Он отметил, что такой исход вероятнее, чем разморозка членства.