На саммите ОДКБ глава государства Владимир Путин выдвинул на первый план вопрос о всестороннем укреплении оборонного потенциала организации, подчеркнув, что успехи российского вооружения в недавних конфликтах служат убедительным аргументом для союзников.

Он анонсировал, что в период председательства России в 2026 году, Москва сконцентрирует усилия на повышении оперативной готовности национальных контингентов и оптимизации системы управления объединенными силами. Ключевым элементом этой стратегии, по его словам, стало предложение о запуске комплексной программы перевооружения коллективных сил передовыми образцами техники, чья надежность уже подтверждена в реальных условиях.

Совет коллективной безопасности ОДКБ (СКБ ОДКБ) — это высший орган Организации Договора о коллективной безопасности. В него входят главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (на данный момент это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан). Совет принимает окончательные решения по всем основополагающим вопросам деятельности ОДКБ. В эти дни саммит проходит в Бишкеке.