27 ноября, 06:44

В Киргизии проходит заседание саммита ОДКБ в узком составе

Обложка © Кремль Новости

В Бишкеке открылась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходящая в усеченном составе, с участием президента России Владимира Путина.

Согласно предварительным заявлениям помощника главы государства Юрия Ушакова, ключевой темой выступления российского лидера на саммите станет изложение приоритетных задач, стоящих перед Российской Федерацией в рамках её председательства в Организации.

Совет коллективной безопасности ОДКБ (СКБ ОДКБ) — это высший орган Организации Договора о коллективной безопасности. В него входят главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (на данный момент это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан). Совет принимает окончательные решения по всем основополагающим вопросам деятельности ОДКБ.

Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поприветствовал киргизских военнослужащих на их родном языке по прибытии в Бишкек с государственным визитом. Российский лидер обратился к строю солдат почётного караула с традиционным приветствием «Салам, аскер» непосредственно после встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

