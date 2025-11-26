Путин приветствовал почётный караул в Бишкеке на киргизском языке

Президент России Владимир Путин, прибывший в Киргизию с госвизитом, поприветствовал военнослужащих почётного караула в Бишкеке на их родном языке. Прямо в аэропорту Манас, где его встречал президент Киргизии Садыр Жапаров, глава государства обратился к строю солдат с традиционным приветствием.

Кадры церемонии официальной встречи Путина Садыром Жапаровым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Салам, аскер (Здравствуй, войско. — Прим. Life.ru)!» — сказал глава государства, обращаясь к строю военнослужащих.

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Свой визит российский лидер начал с возложения цветов к Вечному огню. Вечером у него с Жапаровым запланирован неформальный ужин.