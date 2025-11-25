Владимир Путин начал визит в Киргизию с церемонии у Вечного огня

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Бишкек и проведёт в столице Киргизии три дня — с 25 по 27 ноября.

В аэропорту Манас российского лидера встретили с высокими почестями: вдоль взлётно-посадочной полосы развевались флаги двух стран, а у трапа самолёта его ждал президент Киргизии Садыр Жапаров и почётный караул. Как ранее рассказал Юрий Ушаков, «госвизит начнётся с мемориальной церемонии».

В первый день Путин и Жапаров возложат венки к Вечному огню на площади Победы, а вечером у них состоится неформальный ужин. На следующий день запланированы официальные переговоры двух лидеров, а также двусторонняя встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Владимир Путин планирует посетить Киргизию с официальным визитом 25—27 ноября. В завершающий день своего визита в Бишкек пройдёт очередное заседание Совета коллективной безопасности — главного управляющего органа ОДКБ. Также российский лидер проведёт переговоры с руководством Киргизии.