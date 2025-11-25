Охотник с беркутом, танцовщицы, шатёр: На видео сняли приготовления к прилёту Путина в Бишкек

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своём телеграм-канале.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Владимир Путин сегодня прибывает в Киргизию с государственным визитом. Принимающая сторона готовится встречать российского лидера», — передаёт пресс-служба Кремля.

В сопроводительном видео показаны последние приготовления к визиту: в аэропорту расстелили красную дорожку, а рядом репетируют артистки в традиционных национальных нарядах. На кадры попал и охотник с беркутом. Прямо в воздушной гавани к прилёту Путина разбили шатёр.

Владимир Путин планирует посетить Киргизию с официальным визитом 25—27 ноября. В последний день своего визита в Бишкек состоится очередное заседание Совета коллективной безопасности — высшего руководящего органа ОДКБ. Кроме того, российский лидер проведёт встречу с руководством Киргизии.