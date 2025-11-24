Россия и США
24 ноября, 15:06

Ушаков: Путин пообщается с представителями СМИ в конце поездки в Киргизию

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин пообщается с представителями СМИ по итогам своего визита в Республику Кыргызстан. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам дипломата, глава РФ даст несколько комментариев по самой поездке и участию в саммите ОДКБ прямо перед самым вылетом в Москву.

«В самом конце (Путин подойдёт к прессе, — Прим. Life.ru), уже перед вылетом домой», сказал представитель Кремля.

Путин и Эрдоган обсудили мирный план США по Украине
Владимир Путин планирует посетить Киргизию с официальным визитом 25—27 ноября. В заключительный день его поездки в Бишкеке пройдёт очередная сессия совета коллективной безопасности — высшего органа управления ОДКБ. Российский лидер также встретится с киргизским руководством.

