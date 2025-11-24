Путин и Эрдоган обсудили мирный план США по Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества. Акцент был сделан на расширении торговли и инвестиционных связей, а также на выполнении крупных энергетических проектов, которые Москва и Анкара считают стратегически важными, сообщили в Кремле.

Главной темой стала ситуация вокруг Украины. Путин заявил, что американские предложения по урегулированию, представленные в их нынешнем виде, созвучны обсуждениям на российско-американской встрече на Аляске и «в принципе могут быть положены в основу» будущего мирного соглашения. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему заинтересована в политико-дипломатическом завершении конфликта.

Эрдоган подтвердил готовность активно содействовать переговорам и предложил продолжать использовать стамбульскую площадку. Лидеры договорились усилить контакты по украинской теме на разных уровнях. Турецкий президент также поделился впечатлениями от саммита G20 в Йоханнесбурге.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры России и Украины в стамбульском формате нужно непременно возобновить. По его словам, стороны смогли обсудить множество гуманитарных вопросов и даже наметить шаги для возможного прекращения огня.