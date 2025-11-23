Россия и США
Регион
23 ноября, 11:33

Путин на грядущей неделе примет участие в саммите ОДКБ в Киргизии

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе совершит государственный визит в Киргизию, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале.

График Путина на будущую неделю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

В ходе визита также запланированы двусторонние встречи с руководством республики. Ожидается, что стороны обсудят вопросы укрепления союзнических отношений, сотрудничество в сфере безопасности, торговлю и гуманитарные проекты.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что до конца года Владимир Путин может посетить новые регионы России. По словам спикера Кремля, такие поездки пока не утверждены в графике, но не исключены.

