Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров в Бишкеке

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества. Церемония состоялась в резиденции «Ынтымак ордо» в Бишкеке по итогам российско-киргизских переговоров.

В рамках программного документа были сформулированы стратегические задачи для дальнейшего укрепления двусторонних связей на длительный период. Кроме того, в присутствии глав государств было подписано семь документов, уточняющих конкретные направления партнёрства.

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Свой визит российский лидер начал с возложения цветов к Вечному огню. Вечером у него с Жапаровым запланирован неформальный ужин.