Регион
26 ноября, 09:56

Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров в Бишкеке

Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Никольский

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества. Церемония состоялась в резиденции «Ынтымак ордо» в Бишкеке по итогам российско-киргизских переговоров.

В рамках программного документа были сформулированы стратегические задачи для дальнейшего укрепления двусторонних связей на длительный период. Кроме того, в присутствии глав государств было подписано семь документов, уточняющих конкретные направления партнёрства.
Красная дорожка и воины в доспехах: Путина в Киргизии встретили необычным сюрпризом

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Свой визит российский лидер начал с возложения цветов к Вечному огню. Вечером у него с Жапаровым запланирован неформальный ужин.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

