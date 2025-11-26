Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров в Бишкеке
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества. Церемония состоялась в резиденции «Ынтымак ордо» в Бишкеке по итогам российско-киргизских переговоров.
В рамках программного документа были сформулированы стратегические задачи для дальнейшего укрепления двусторонних связей на длительный период. Кроме того, в присутствии глав государств было подписано семь документов, уточняющих конкретные направления партнёрства.
Напомним, что Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Свой визит российский лидер начал с возложения цветов к Вечному огню. Вечером у него с Жапаровым запланирован неформальный ужин.
