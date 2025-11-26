Россия и США
Красная дорожка и воины в доспехах: Путина в Киргизии встретили необычным сюрпризом

Президента России Владимира Путина в правительственной резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили с особым церемониалом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Киргизские богатыри встретили Путина в Бишкеке. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Для официальной встречи лидеров у Дворца единства выстроились почётный караул. Также церемония включала традиционные элементы киргизской культуры — вдоль красной ковровой дорожки расположились бойцы в исторических кожаных доспехах с копьями и щитами. Президент Киргизии Садыр Жапаров лично встречал российского коллегу у входа в резиденцию.

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Свой визит российский лидер начал с возложения цветов к Вечному огню. Вечером у него с Жапаровым запланирован неформальный ужин.

Мария Любицкая
