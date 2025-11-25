Россия и США
25 ноября, 13:58

Путина с размахом встретили в Киргизии, продемонстрировав особенности национальной охоты

Президент Киргизии Садыр Жапаров лично встретил российского лидера Владимира Путина у трапа самолёта по прибытии в республику. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в Киргизии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В рамках церемонии главам государств была представлена насыщенная культурная программа. Лидерам продемонстрировали уникальные особенности традиционной киргизской охоты с использованием хищных птиц и гончих собак, а также показали национальные танцы и музыкальные номера в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля.

Ушаков: Путин пообщается с представителями СМИ в конце поездки в Киргизию
Напомним, что Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Свой визит российский лидер начал с возложения цветов к Вечному огню. Вечером у него с Жапаровым запланирован неформальный ужин.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Озеров
