27 ноября, 06:15

Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

Обложка © Life.ru

Глава Российской Федерации Владимир Путин прибыл в бишкекский комплекс «Ынтымак ордо», который стал местом проведения заседания Совета коллективной безопасности — ключевого управляющего органа Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке. Видео © Кремль. Новости

Российского лидера в вестибюле лично поприветствовал Садыр Жапаров, действующий глава Совета и президент Киргизии. После официальной, но краткой церемонии представления, Путин присоединился к уже прибывшим ранее лидерам Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Согласно установившейся практике, вся делегация совершила протокольное памятное фотографирование, после чего участники направились в зал для начала сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате «тет-а-тет».

Путин в Бишкеке попробовал сыграть на комузе
Путин в Бишкеке попробовал сыграть на комузе

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поприветствовал киргизских военнослужащих на их родном языке по прибытии в Бишкек с государственным визитом. Российский лидер обратился к строю солдат почётного караула с традиционным приветствием «Салам, аскер» непосредственно после встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

