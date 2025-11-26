Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 14:34

Путин в Бишкеке попробовал сыграть на комузе

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Бишкек освоил основы игры на традиционном киргизском инструменте комузе. Глава государства принял участие в музыкальном мастер-классе во время осмотра экспозиции, посвящённой национальной культуре, сообщили в пресс-службе Кремля

Путин сыграл на киргизском национальном инструменте. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин, в компании президентов Белоруссии (Александр Лукашенко), Таджикистана (Эмомали Рахмон), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) и Киргизии (Садыр Жапаров), ознакомился с экспозицией, включающей юрты – ключевой элемент культурного наследия и символ кочевой жизни. В рамках мероприятия российский президент получил возможность прикоснуться к народному музыкальному инструменту и сыграть на нём, что стало частью культурного обмена.

Напротив Путина расположился профессиональный музыкант, исполнявший мелодии на комузе. В определённый момент он подошёл к российскому лидеру и подробно объяснил ему технические особенности игры на традиционном инструменте.

Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров в Бишкеке
Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров в Бишкеке

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поприветствовал киргизских военнослужащих на их родном языке по прибытии в Бишкек с государственным визитом. Российский лидер обратился к строю солдат почётного караула с традиционным приветствием «Салам, аскер» непосредственно после встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Киргизия
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar