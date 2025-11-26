Путин в Бишкеке попробовал сыграть на комузе

Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Бишкек освоил основы игры на традиционном киргизском инструменте комузе. Глава государства принял участие в музыкальном мастер-классе во время осмотра экспозиции, посвящённой национальной культуре, сообщили в пресс-службе Кремля

Путин сыграл на киргизском национальном инструменте. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин, в компании президентов Белоруссии (Александр Лукашенко), Таджикистана (Эмомали Рахмон), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) и Киргизии (Садыр Жапаров), ознакомился с экспозицией, включающей юрты – ключевой элемент культурного наследия и символ кочевой жизни. В рамках мероприятия российский президент получил возможность прикоснуться к народному музыкальному инструменту и сыграть на нём, что стало частью культурного обмена.

Напротив Путина расположился профессиональный музыкант, исполнявший мелодии на комузе. В определённый момент он подошёл к российскому лидеру и подробно объяснил ему технические особенности игры на традиционном инструменте.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поприветствовал киргизских военнослужащих на их родном языке по прибытии в Бишкек с государственным визитом. Российский лидер обратился к строю солдат почётного караула с традиционным приветствием «Салам, аскер» непосредственно после встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.