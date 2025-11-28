Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 10:35

В Совфеде объяснили, почему НАТО не хочет мира на Украине и готовится к войне с РФ

Обложка © counsil.gov.ru

Обложка © counsil.gov.ru

Кризис на Украине нужен НАТО для продолжения противостояния с Россией, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя подготовку альянса к войне. Он полностью согласен с российским послом в Бельгии Денисом Владимировичем Гончаром, который говорил, что НАТО не просто готовится, а давно использовало украинский кризис для этой цели.​

По словам сенатора, альянс неохотно идёт на договорённости по урегулированию, поскольку кризис выгоден отдельным структурам и политикам Евросоюза. Это позволяет поддерживать напряжённость и готовиться к конфронтации, подытожил он в беседе с «Лентой.ру».

Военкор объяснила смысл заявлений ЕС о неминуемом вторжении РФ в страны НАТО
Военкор объяснила смысл заявлений ЕС о неминуемом вторжении РФ в страны НАТО

Напомним, ранее Денис Гончар заявил, что НАТО готовится к крупной войне с Россией, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию. По его словам, даже после трех с половиной лет использования Украины в гибридной войне против РФ западные страны не желают извлекать уроки.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Григорий Карасин
  • Совет Федерации
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar