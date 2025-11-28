Кризис на Украине нужен НАТО для продолжения противостояния с Россией, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя подготовку альянса к войне. Он полностью согласен с российским послом в Бельгии Денисом Владимировичем Гончаром, который говорил, что НАТО не просто готовится, а давно использовало украинский кризис для этой цели.​

По словам сенатора, альянс неохотно идёт на договорённости по урегулированию, поскольку кризис выгоден отдельным структурам и политикам Евросоюза. Это позволяет поддерживать напряжённость и готовиться к конфронтации, подытожил он в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, ранее Денис Гончар заявил, что НАТО готовится к крупной войне с Россией, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию. По его словам, даже после трех с половиной лет использования Украины в гибридной войне против РФ западные страны не желают извлекать уроки.